Al Grande Fratello Vip 4 nuovo sospetto di un comportamento lesivo verso i telespettatori: rischio squalifica per un concorrente

Riflettori puntati su un concorrente del Grande Fratello Vip 4, accusato anche lui di aver detto una bestemmia. Si tratta niente meno che di Fabio Testi, attore di fama nazionale nonché pietra miliare del cinema nostrano. Nel corso della notte, dopo la fine della diretta, il 78enne veneto avrebbe spiazzato coinquilini e telespettatori ancora collegati con la Casa pronunciando un’espressione offensiva al sentimento religioso.

Grande Fratello Vip: nuova bestemmia

Dopo aver salutato il padrone di casa Alfonso Signorini, i “vipponi” si sono dunque concessi ancora qualche minuto di chiacchiere. Dal video condiviso nelle ultime ore sul web si evince dunque come l’attore di Peschiera del Garda, super favorito al televoto, si sia lasciato andare all’impulsività.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 4, molto attento e cavilloso, sembra non aver alcun dubbio circa la frase pronunciata dall’attore.

Nel marasma del dopo puntata, Fabio Testi avrebbe esclamato con nonchalance una imprecazione inaccettabile, che ha subito sconvolto e indignato gli utenti più morigerati e credenti. Il popolo del web ha di fatto già espresso il proprio disappunto, chiedendo al Gf Vip la squalifica del concorrente. Altri, ad ogni modo, hanno precisato come invece le sue parole siano state solo il frutto di un intercalare veneto. Come si evolverà la questione? Certo è che la situazione in cui è avvenuta la presunta bestemmia era tutt’altro che accidiosa, pertanto il tutto potrebbe essere solo semplice fumo.