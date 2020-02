Il Grande Fratello Vip 4 sta riscuotendo un grande successo di pubblico, tanto da allungare le proprie puntate fino ad aprile

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo: le dinamiche nel cast scelto da Alfonso Signorini si sono attivate e i colpi di scena non mancano. La clamorosa litigata tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, per esempio, ha cambiato le carte in tavola dividendo praticamente in due la Casa. Inoltre tre nuove concorrenti sono entrate in gioco, portando sicuramente nuovo subbuglio tra le mura dell’abitazione di Cinecittà.

Grande Fratello Vip: grande successo

Si tratta per la precisione di Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente, un trio decisamente esplosivo. Ma cosa si cela dietro la scelta di introdurre nella Casa nuove concorrenti? A quanto pare, per la gioia dei fan del reality, il Grande Fratello Vip non terminerà a fine marzo come previsto. Dovrebbe invece durare fino ad aprile, allungando dunque il tempo di permanenza dei suoi ospiti Vip sotto le telecamere.





Stando dunque alle ultime indiscrezioni, il Grande Fratello Vip 4 avrà degli appuntamenti in più, come confermato anche dallo stesso Signorini nel corso dell’ultima diretta di lunedì 17 febbraio.

Il novello presentatore ha infatti informato i concorrenti del successo che sta riscuotendo il programma, precisando che sono state aggiunte nuove puntate. Pur non essendo ancora nulla di ufficiale, le parole di Alfonso sembrano avere un fondo di verità. La notizia, però, potrebbe essere un brutto colpo per un altro importante reality di Canale 5, ossia L’isola dei famosi. Le avventure dei naufraghi slitterebbero infatti di parecchio, forse addirittura a gennaio del 2021.