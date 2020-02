Nelle scorse ore Antonella Elia sembrava essere scomparsa dalla casa del Grande Fratello destando la preoccupazione dei suoi fan

Protagonista nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip di una lite con Patrick, Antonella Elia ha fatto anche oggi parlare di sé per via della sua presunta scomparsa che ha allarmato il popolo del web.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore Antonella Elia sembrava essere scomparsa dalla casa. Il pubblico a casa, infatti, non riusciva più a vederla da nessuna parte e pertanto in molti si sono preoccupati, tanto da iniziare a chiedere sui social che fine avesse fatto la showgirl. Attraverso alcuni commenti su Twitter, ad esempio, alcuni fan hanno chiesto: “Dov’è Antonella Elia? Non si vede da ore“, mentre un altro ha scritto “È uscita?”, e così via. In realtà, secondo alcuni utenti, Antonella Elia non avrebbe affatto abbandonato la casa, ma sarebbe rimasta per ore nella sauna.

“Speriamo rifletta sui suoi errori“, ha quindi scritto un altro utente, in riferimento, molto probabilmente, agli ultimi diverbi che hanno visto la showgirl protagonista.



Dopo la discussione con Patrick e aver capito che il pubblico non era dalla sua parte, d’altronde, Antonella Elia è scoppiata a piangere e anche oggi è apparsa alquanto scossa per la vicenda. Proprio per questo motivo il fatto di non vederla ha un po’ preoccupato i fan. In salotto dopo cena, quindi, Antonella Elia ha parlato con Denver del duro confronto che la showgirl ha avuto con Patrick. In particolare, secondo la gieffina, “Mi hanno umiliato“, ammettendo di non sentirsi “più a mio agio”.