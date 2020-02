Continua il flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nella Casa del Gf Vip 4: lui appare sempre più coinvolto e le chiede di fidarsi

Prosegue il flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Se lui pare davvero molto coinvolto dalla relazione, lei invece sembra avere ancora qualche remora in merito alla sua situazione esterna. Così il dolce figlio d’arte ha cercato di convincere la bella siciliana, spronandola a lasciarsi andare senza porsi problemi. “Ti devi fidare“, ha dunque detto Paolo a Clizia, la quale ha risposto più cautamente: “Ti darò la mia risposta solo davanti alla porta rossa”.

Paolo Ciavarro super coinvolto

Dopo aver letto alcuni stralci di un’intervista rilasciata dalla madre Eleonora Giorgi a “Chi”, Ciavarro Junior si è sentito in dovere di scusarsi con Clizia. La Incorvaia, dal canto suo, ha tenuto a rassicurare la sua dolce metà, spiegandogli che alunne parole possono essere dettate da un senso di eccessiva protezione verso i figli.

Chiarito dunque l’equivoco sorto in trasmissione, Clizia e Paolo hanno continuato a scambiarsi baci ed effusioni. Antonio Zequila ha poi pensato di testare il grado di gelosia della donna nei confronti del biondino. Approfittando dell’ingresso delle tre nuove inquiline, l’attore ha difatti suggerito a Paolo Ciavarro di spalmare un po’ di crema alla bella Sara Soldati.





Clizia Incorvaia, dopo aver sorriso ironicamente, non è però riuscita a trattenere la gelosia. Così ha messo in guardia Paolo, suggerendogli: “Non ti conviene farmi scherzi, potrei vendicarmi terribilmente”. Rivolgendosi poi direttamente a Zequila, la ex moglie di Francesco Sarcina ha intimato: “Altro che Antonellina che mi taglia i capelli! Io taglio qualcos’altro direttamente!”.