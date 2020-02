Il video di Stefano De Martino e Belen ha sollevato un polverone: nelle immagini si vede il ballerino sputare addosso alla moglie.

Quello che forse è stato condiviso da Belen Rodriguez e Stefano De Martino come un tentativo di video divertente ha finito per far infuriare i fan: nelle immagini sembra che il ballerino sputi in faccia alla moglie.

Belen e Stefano: il video

Nel video che ha sollevato un polverone sui social si vedono Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il ballerino sembra sputare e la showgirl nelle immagini gli chiede proprio se lo abbia fatto. A quel punto Stefano farebbe il gesto di fare lo stesso contro di lei, che per tutta risposta scoppierebbe a ridere.

Il video è stato condiviso dalla coppia forse nel tentativo di far ridere i fan, che invece hanno dimostrato di trovarlo particolarmente offensivo nei confronti della showgirl. La clip è stata infatti presto rimossa dai due volti del piccolo schermo, che per il momento hanno preferito non commentare la questione.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme nella primavera del 2019 dopo oltre 4 anni dalla loro separazione.

Per amore del ballerino la showgirl ha lasciato il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, con cui sembrava che da un momento all’altro ci sarebbero stati i fiori d’arancio. Oggi sembra che lei e Stefano abbiano ritrovato la serenità e i due non hanno nascosto di desiderare presto anche un altro bambino. La coppia riuscirà ad esaudire il proprio sogno?