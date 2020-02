Caterina Balivo ha compiuto 40 anni: per la festa di compleanno si è scatenata con un abito modello "pigiama" da uomo in paillette rosse

Caterina Balivo compie 40 anni il 21 febbraio 2020. Ovviamente non poteva mancare una festa di compleanno di tutto rispetto. Così la popolare conduttrice di casa Rai si è scatenata con amici e colleghi indossando un abito super trendy, modello pigiama da uomo, fatto interamente di paillette rosse. La padrona di casa di Vieni da me è stata dunque festeggiata dall’intera redazione del programma, che le ha organizzato una minifesta in anticipo con torta e buffet. Nata dunque nel 1980, Caterina Balivo è oggi uno dei volti più amati della tv nostrana.

Caterina Balivo: festa anticipata

Canti e danze sfrenate, con tanta voglia di sottolineare questo importante traguardo anagrafico. Molto attesa è chiaramente la festa di compleanno ufficiale di Caterina Balivo, che sicuramente recherà foto e video a documentazione 40° compleanno della donna.

La ex modella sceglierà di trascorrerlo in famiglia insieme al marito Guido Maria Brera e ai suoi bambini, oppure opterà per un altro party sfarzoso?

Nel frattempo la conduttrice ha postato nelle sue IG Stories la mega festa con i ‘fedelissimi’ del suo programma. Vi si intravede per esempio l’astrologo Simon and the Stars nonché il social media manager Lorenzo Farina, che ha documentato la festa. Per Caterina si è trattato di un biennio professionale davvero ricco di soddisfazioni. La conduttrice può infatti sentirsi ampiamente soddisfatta dei risultati raggiunti dallo show pomeridiano di Rai Uno. Nel suo salotto, del resto, ha modo di intervistare e conoscere meglio tanti volti noti dello spettacolo, che si confidano spesso con lei come mai fatti prima in tv.