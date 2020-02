Diodato e Levante sono stati paparazzati insieme a Milano: ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Diodato e Levante si definiscono solo ottimi amici, nonostante la fine della loro relazione sentimentale. I due ex che hanno incantato il pubblico sul palco di Sanremo 2020 sono stati protagonisti di uno dei gossip più chiacchierati della kermesse canora. Se al momento entrambi negano un possibile ritorno di fiamma, non per questo si sacrificano della reciproca amicizia, ammettendo di sostenersi e stimarsi reciprocamente. A riprova di questo loro legame ancora vivo sono dunque arrivate alcune foto pubblicate dal settimanale “Chi”, che ha paparazzato il vincitore del Festival e l’ex giudice di X Factor in una serata insieme a Milano.

Diodato e Levante sorpresi insieme

Diodato e Levante sono dunque stati fotografati in compagnia di alcuni amici nonché conoscenti comuni. Inoltre non è stato registrato nessun atteggiamento romantico tra di due, a conferma delle loro effettive dichiarazioni di amicizia.

Levante, dal canto suo, è ora sentimentalmente legata a un uomo “affascinante quanto misterioso”, come riportato sempre da “Chi”.

Che i rapporti tra i due ex fossero buoni lo hanno del resto sempre detto a più riprese anche i diretti interessati. Per esempio Levante aveva dichiarato di essere felicissima per la vittoria di Diodato, sicura che si meriti tutto questo successo. “Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”, ha precisato ancora la cantante nel corso di una sua recente ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin.





Nel mentre aleggia ancora il mistero su chi sia la reale destinataria di Fai rumore, il brano portato alla vittoria a Sanremo dal cantante tarantino. Il testo era davvero ispirato a Levante? Diodato finora non lo ha mai rivelato apertamente: forse dunque resterà un’incognita di questa 70a edizione del Festival della canzone italiana.