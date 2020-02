Simone Inzaghi e Gaia Lucariello: secondo figlio in arrivo

Con una cascata di palloncini colorati, Gaia Lucariello e Simone Inzaghi hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio.

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio (terzo per l’ex calciatore che ha un altro figlio da Alessia Marcuzzi): la coppia ha rivelato che si tratterà di un maschietto.

Simone Inzaghi: terzo figlio

Con enorme gioia Simone Inzaghi e Gaia Lucariello hanno rivelato di aspettare il loro secondo bebè: la coppia ha avuto insieme un figlio, Lorenzo, nel 2013. L’annuncio è stato dato da Gaia Lucariello attraverso i suoi profili social dove, nel giorno del suo compleanno, ha rivelato che si tratterà di un maschietto grazie a una montagna di palloncini azzurri. “Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me e’ un raggio di luce di tre anni molto difficili…”, ha scritto la moglie di Simone Inzaghi, lasciando intendere quindi che arrivare a questa gravidanza non sarebbe stato semplice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Lucariello Inzaghi (@gaialucariello) in data: 26 Feb 2020 alle ore 1:12 PST

Simone Inzaghi ha un altro figlio, Tommaso, avuto durante la sua relazione con Alessia Marcuzzi.

Oggi sia la conduttrice sia l’ex calciatore hanno trovato la serenità e entrambi continuano a mantenere saldi i rapporti per il bene dei propri figli: più di una volta Alessia Marcuzzi ha anche scherzato con i fan rivelando di andare molto più d’accordo con le loro partner che con loro stessi. Inzaghi e Gaia Lucariello sono convolati a nozze nel 2018, e Alessia Marcuzzi è stata testimone di nozze del suo ex.