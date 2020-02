GF VIP, Adriana Volpe e l’aborto spontaneo: “Il cuore non batteva più”

Adriana Volpe ha fatto una confessione straziante al Grande Fratello Vip: la conduttrice ha avuto un aborto spontaneo.

Il dramma di Adriana Volpe: al Grande Fratello Vip la conduttrice ha rivelato che, poco prima di avere sua figlia Gisele, avrebbe avuto un aborto spontaneo.

Adriana Volpe: l’aborto spontaneo

Con una struggente confessione al Grande Fratello Vip Adriana Volpe ha ripercorso il drammatico periodo in cui, dopo tanti tentativi, lei e suo marito hanno perso un bambino. La conduttrice ha dichiarato che quando è rimasti incinta i due provarono una gioia incontenibile ma poi, durante una visita ginecologica, scoprirono che il cuore del piccolo aveva smesso di battere. La conduttrice sarebbe sprofondata in un dolore immenso e poi, fortunatamente, qualche mese più tardi sarebbe rimasta incinta di Gisele, la bimba che ha avuto da suo marito Roberto Parli.





Proprio Roberto Parli ha manifestato la sua preoccupazione durante la partecipazione della conduttrice al GF Vip per il suo sempre più intimo rapporto con Andrea Denver.

Il gieffino non ha nascosto di essere attratto dalla conduttrice che però, com’è noto, è moglie e madre di famiglia. Parli e la conduttrice stanno insieme dal 2006 e finora sono sembrati una delle coppie più unite e longeve dello show business. Ciononostante il marito di Adriana Volpe avrebbe manifestato la sua preoccupazione e la sua rabbia per il rapporto che si è venuto a creare tra la moglie e Andrea Denver all’interno della casa. Adriana Volpe farà qualcosa per interrompere almeno in parte i legami col gieffino? Per il momento la conduttrice non sa nulla della gelosia di suo marito.