Alba Parietti ha deciso di proteggersi dal Coronavirus con la mascherina, ma protesta perché gli altri non la indossano: le sue parole

Come sappiamo purtroppo molto bene, da qualche giorno il Coronavirus sta mettendo in allarme il nostro paese, Vip compresi. Tra questi c’è anche Alba Parietti, che ha però sorpreso tutti per alcune sue dichiarazioni alquanto forti e inquietanti. La nota showgirl ha di fatto condiviso su Instagram una foto dove si mostra con indosso la mascherina. Tuttavia a far parlare è il post scritto dalla diretta interessata sotto lo scatto in questione.

La showgril ha ammesso di sapere perfettamente che la mascherina non serve a nulla, essendo sostanzialmente sconsigliata per chi non ha contratto il virus. Questo particolare ha suscitato diverse critiche, tuttavia Alba preferisce prevenire piuttosto che curare. La donna ha così ribadito che bisogna avere rispetto per il prossimo, perché la mascherina serve a non infettare gli altri qualora si sia già infetti dal Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram Utilizziamo tutti la mascherina negli aereoporti nei mega store nelle stazioni , sui treni, nei luoghi di grande affluenza. Non è a discrezione è educazione civica e’ rispetto per il prossimo. Il personale non è stato obbligato ne rifornito e vengono a contatto con milioni di persone. La mascherina serve a non infettare il prossimo. Ci deve essere ovunque liquido disinfettante per lavarsi le mani, mascherine ibbligatorie nei posti con grande affluenza di persone , soprattutto per il personale. È senso di responsabilità civile è rispetto per il prossimo e per noi stessi x non è panico è semplice consapevolezza @coronaviriuss Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 26 Feb 2020 alle ore 3:59 PST

Alba Parietti preferisce dunque evitare di diffondere il virus nel caso non fosse sana.

Secondo il suo parere, se tutti facessero la medesima cosa si sarebbe più tutelati. Per questo ha deciso di fare di testa sua, continuando a portare la mascherina per tutelare e tutelarsi a sua volta.