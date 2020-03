Francesco Facchinetti si è apertamente schierato contro alcuni influencer da lui ritenuti colpevoli di diffondere notizie false sul Coronavirus

Da quando il Coronavirus è diventato una vera e propria emergenza nazionale, Francesco Facchinetti si è sempre mostrato particolarmente sensibile all’argomento. È di soli pochi giorni fa la notizia che lo vide come protagonista per aver preso a schiaffi due ragazzi che torturavano un signore cinese. Adesso, ad ogni modo, l’imprenditore comasco si è scagliato contro alcuni influencer, colpevole a suo dire di prendere eccessivamente sottogamba il problema sanitario del contagio.

Francesco Facchinetti si sfoga sui social

Poche ora fa, dunque, l’agente musicale ha condiviso sul suo profilo Twitter il proprio disappunto verso alcune star del web. A loro, per l’appunto, Francesco Facchinetti imputa il fatto di divulgare notizie non veritiere sul Coronavirus, arrecando danni non solo alla singola persona, ma a tutta la società. Ecco dunque il post indignato del conduttore:

Chiedo scusa per avere reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla nella testa, dicono cose sui social tipo “Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato”

Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti #iostoacasa — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) March 8, 2020

Già nei giorni scorsi, l’ex interprete della Canzone del capitano aveva preso le distanze da chi minimizzava il problema, classificando il tutto come esagerato.

Pare dunque che il figlio dei Pooh sia seriamente intenzionato a prendere provvedimenti contro le star del web da lui stesso lanciate, di cui però non ha fatto nomi.