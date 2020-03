Morgan in monopattino canta: "Le brutte intenzioni, la maleducazione". Il video.

Cantanti, artisti e personalità dello spettacolo di tutta Italia stanno facendo la loro parte nella lotta al coronavirus. Tra concerti in casa e video per tenere compagnia al pubblico, c’è un video che sta circolando in ogni angolo del web.



Morgan canta: “Le brutte intenzioni”

Un’esibizione davvero esilarante quella del cantante Morgan, il più chiacchierato dello scorso Festival di Sanremo, per il litigio avuto con il suo amico Bugo. Il video che sta facendo impazzire il web rappresenta Morgan mentre gira per le strade milanesi, in monopattino, canticchiando i versi cambiati della canzone con Bugo, che hanno tanto fatto scalpore al Festival. Morgan aveva presentato questa canzone in coppia con Bugo al Festival di Sanremo, causando la lite con il cantautore, la sua fuga dal palco e dunque l’esclusione della coppia dalla gara.

Al ritmo di “Le brutte intenzioni la maleducazione” un Morgan in monopattino ha fatto impazzire i social con migliaia di visualizzazioni.

RAGAZZI NON CI CREDO pic.twitter.com/ZuKkQVzBjO — Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2020

Morgan, il video virale

L’idea di questo simpatico gesto di Morgan proviene da due ragazze, affacciate alla finestra, che hanno invitato l’ex leader dei Bluevertigo a partecipare all’ormai tradizionale flash mob che ogni giorno alle 18 vede gli italiani affacciarsi per cantare insieme contro la paura per il Coronavirus. “Porti la chitarra, porti uno strumento?” chiede una delle due. Lui subito risponde: “Sì, facciamo questa: ‘Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, e la ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa’”. Poi sfreccia via sul suo monopattino continuando a canticchiare, lasciando le ragazze abbastanza sbigottite.