Coronavirus, Selvaggia Lucarelli attacca duramente Paola Caruso: "Mannaggia a chi crea questi mostri".

Selvaggia Lucarelli attacca Paola Caruso su Instagram. La giornalista non ha apprezzato il post che ritrae la Caruso e il figlio al parco, in giorni che dovrebbero essere di quarantena per tutti. La giornalista ha condiviso la foto incriminata sul suo account instagram e ha commentato: “Con un milione di follower, questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri”.

L’accusa di Selvaggia Lucarelli a Paola Caruso

Paola Caruso ha postato la foto, che la ritrae spensierata con il figlio a Parco Sempione, sul suo profilo personale. L’influencer ha specificato che si è attenuta a tutte le procedure necessarie per contenere la diffusione del covid-19. “Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli soli… Presto”, ha scritto la Caruso sotto la foto.

Con un milione di follower questo genio posta foto all'aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri. #coronavirus

Dopo la ricondivisione della Lucarelli, la Caruso è apparsa piuttosto infastidita.

Sui social ha prontamente replicato alla giornalista: “Prima di postare una foto con mio figlio senza l’autorizzazione informati! Primo: è una foto vecchia. Secondo: leggi bene quello che c’è scritto“. Poi minaccia: “Ti assumerai le conseguenze”.





Una nuova polemica dunque per Paola Caruso, ultimamente nell’occhio del ciclone. La Caruso è nota alle cronache rosa per la discussione con il padre di suo figlio, Francesco Caserta, con il quale potrebbe esserci un riavvicinamento. L’influencer è al centro del gossip anche per la lite con Ivan Gonzales, ex tronista e concorrente dell’Isola dei Famosi.