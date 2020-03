Anche lei in autoisolamento, Lady Gaga ha deciso di tranquillizzare i suoi fan con un messaggio pieno di speranza pubblicato online

Seduta sul divano di casa in compagnia di tutti i suoi cani, Lady Gaga ha deciso di pubblicare un post dedicato a tutti i suoi fan. Nel pieno dell’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia da Coronavirus, l’artista newyorkese ha così invitato tutti a non uscire di casa. “Fidatevi di me, ho parlato con Dio e mi ha detto che tutto andrà bene”. Il messaggio pubblicato su Instagram ha raccolto in poco tempo una valanga di visualizzazioni. “Ho parlato con medici e scienziati. Non è facile per nessuno, ma la cosa giusta è metterci in autoquarantena e non incontrare persone che superino i 65 anni”.

Lady Gaga rassicura i fan

Anche la cantante si è dunque autoisolata nella sua casa, confessando peraltro di sentire la mancanza dei suoi cari.

“Vorrei poter vedere i miei genitori e le mie nonne, ma è più sicuro che io non lo faccia […]. Resto a casa con i miei cani. Credetemi, ho parlato con Dio: dice che andrà tutto bene”. In un altro messaggio, pubblicato sempre sul suo profilo ufficiale, Lady Gaga è tornata di nuovo sulla questione. “È importante capire che dobbiamo essere una singola comunità globale. […] Non possiamo farcela senza gentilezza”.

Visualizza questo post su Instagram So I talked to some doctors and scientists. It’s not the easiest for everyone right now but the kindest/healthiest thing we can do is self-quarantine and not hang out with people over 65 and in large groups. I wish I could see my parents and grandmas right now but it’s much safer to not so I don’t get them sick in case I have it. I’m hanging at home with my dogs. I love you world, we’ll all get through this. Trust me, I talked to God —she said we’re gonna be ok. Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 14 Mar 2020 alle ore 4:17 PDT