Eurovision Song Contest 2020 cancellato: l’annuncio

Con enorme dispiacere da parte dei fan, l'Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus.

Quella che avrebbe dovuto essere la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest è stata cancellata per via dell’emergenza Coronavirus. Gli organizzatori dello show hanno inviato un messaggio per esprimere il loro grande dispiacere per la vicenda. Diodato, vincitore di Sanremo 2020, avrebbe dovuto rappresentare l’Italia con la sua Fai Rumore.

Eurovision cancellato

Sono tante la manifestazioni e gli eventi che sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi per via dell’emergenza Coronavirus. L’Eurovision Song Contest avrebbe dovuto svolgersi a Maggio, ma all’ultimo ha fatto sapere che purtroppo, a causa dell’emergenza, quella che avrebbe dovuto essere la 65edizione dello show non potrà svolgersi. “Siamo molto orgogliosi che l’Eurovision Song Contest abbia unito spettatori ogni anno, senza interruzioni, per gli ultimi 64 anni, e, come milioni di fan in tutto il mondo, siamo estremamente tristi che non potrà aver luogo a maggio.

(…) Siamo affranti tanto quanto loro che l’Eurovision Song Contest non potrà essere tenuto a maggio, e sappiamo che l’intera famiglia di Eurovision in tutto il mondo continuerà a fornire amore e supporto l’un l’altro in questo momento difficile”, si legge nel messaggio condiviso dalle pagine ufficiali dell’evento.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Quest’anno Diodato avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2020, Fai Rumore.