Giulia De Lellis sembra aver confermato un certo riavvicinamento con l'ex Andrea Damante: "È un bellissimo uomo. Ci sentiamo"

Da qualche giorno serpeggia sui settimanali e sui siti di gossip una succulenta notizia che riguarda la sempre super chiacchierata Giulia De Lellis. Dopo la conferma della rottura con Andrea Iannone pare infatti che la fashion blogger si sia in qualche modo riavvicinata al suo storico ex Andrea Damante. Poco fa, del resto, proprio la vulcanologa del GF Vip 2 ha confermato in una diretta social di essere tornata in buoni rapporti con l’ex tronista, precisando il proprio apprezzamento per la bellezza del DJ.

“Se adesso ci siamo riavvicinati? Mi continuate a fare questa domanda… È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima e ci sentiamo. Che volete che vi dica? Che volete scoprire? State sereni e tranquilli.

Quanto siete curiosi!”. L’influencer romana ha anche voluto rispondere alla frecciatina che qualche giorno fa le aveva lanciato il suo ormai ex fidanzato Iannone. “Se sto scrivendo un seguito al mio primo libro? No, per il momento” .

Giulia De Lellis parla di Iannone

Nel mentre, sempre durante il collegamento con i follower di mercoledì 18 marzo, Giulia De Lellis ha spiegato a tutti che con lo sportivo è finita. In quarantena a Roma insieme alla sua famiglia, la ex gieffina ha però sottolineato di non portare rancore verso le persone importanti della sua vita.

“Non mi piace l’astio tra due persone che sono state insieme, perché si creano malessere, incomprensioni, nervosismi e odio. Serenità. Se due persone sono intelligenti, trovano il modo per chiudere in buoni rapporti”. Così ha dunque affermato la peperina esperta di moda, che a quanto pare sembra avere le idee sempre più chiare.