Doc – Nelle tue mani: l’anticipazione di Luca Argentero sul finale

Luca Argentero ha fatto un'importante rivelazione sul finale della fiction in cui è protagonista, Doc - Nelle tue mani.

A causa dell’emergenza Coronavirus la fiction Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero è stata divisa e mentre le prime quattro puntate stanno andando in onda durante queste settimane le ultime quattro andranno in onda il prossimo autunno. Luca Argentero ha svelato però un’importante indiscrezione sul finale.

Luca Argentero: il finale

Luca Argentero interpreta il ruolo del protagonista Andrea Fanti nella serie Doc – Nelle tue mani, che fin dalla prima puntata ha raccolto ottimi consensi e che purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà interrotta dopo le prime quattro puntate. Parlando del finale l’attore ha dichiarato che alcune questioni “resteranno aperte”: “Nelle prime puntate alcune vicende si concludono, altre invece rimangono aperte”, ha ammesso.





La serie è tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni, un medico che a causa di un grave incidente ha perso una fetta sostanziosa della propria memoria.

Argentero ha rivelato che per la fiction ha ricevuto l’augurio di uno dei suoi idoli, Terence Hill, il quale gli avrebbe augurato che tra dieci anni la sua “divisa da medico” fosse rattoppata come la sua “tonaca” da Don Matteo. L’attore ha dunque augurato al collega che la fiction abbia lo stesso successo di quella in cui lui è stato storico protagonista.

Pur essendo in parte romanzata la storia si basa sul racconto del medico Pierdante Piccioni, e Luca Argentero ha dichiarato che una storia tanto eccezionale per lui meriterebbe di avere sicuramente un seguito. Per sapere con certezza se questo avverrà, purtroppo, bisognerà aspettare l’autunno 2021.