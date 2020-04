L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 ha raccontato diversi colpi di scena. Tra questi uno dei più clamorosi è stata la decisione di eliminare Antonio Zequila al televoto. L’attore partenopeo è stato infatti uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show, pertanto sembrava scontato vederlo ormai in finale. Antonio ha avuto un percorso decisamente intenso, nel corso del quale è stato anche protagonista di accese discussioni, da Adriana Volpe a Paola Di Benedetto, da Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. Dopo aver abbandonato la casa, tuttavia, Zequila ha voluto scrivere un lungo post sul suo profilo Instagram, dove si è detto estremamente confuso, anche se felice.

Non pensavo che questa esperienza mi avrebbe toccato l’anima, facendomi scoprire quelle parti di me che a volte mi dimenticavo. ✨ Ringrazio il publico sovrano, chi mi ha sostenuto dal primo momento che ho varcato la magica Porta Rossa. Ringrazio @alfosignorini per aver creduto in me 🤞🏻 Porterò con me dei ricordi bellissimi, delle emozioni rinnovate e degli amici ritrovati. Proprio da quella porta rossa una volta uscito, mi rendo conto di che momento duro, difficile che ci ha colto così alla sprovvisto. Sono confuso ma “felice”, e so che andrà tutto bene! 🌈 #gfvip #antoniozequila #grandefratellovip #semifinale #ricordi #andratuttobene

