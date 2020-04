Grande successo per la serata finale di Amici, che ha conquistato il maggior numero di ascolti nella serata di venerdì 3 aprile 2020.

Amici 2020 conquista il pubblico e si aggiudico gli ascolti della serata di venerdì 3 aprile 2020. Il talent condotto da Maria De Filippi, andato in onda senza pubblico su Canale 5 ha premiato la cantautrice Gaia Gozzi, di 22 anni.

Ascolti tv venerdì 3 aprile 2020

Gli ascolti tv di venerdì 3 aprile 2020 hanno segnato un buon numero di ascolti per la serata finale di Amici 2020, seguita da 4.822.000 spettatori pari al 22.8% di share. Il talent di maria De Filippi ha premiato la cantautrice brasiliana Gaia Gozzi. Su Rai1 andava in onda Gifted – Il Dono del Talento, che ha conquistato 5.014.000 spettatori pari al 17% di share.

Su Rai2, invece, The Good Doctor ha interessato 2.015.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Italia 1 trasmetteva Run all Night – Una Notte per sopravvivere e ha catturato l’attenzione di 1.706.000 spettatori (pari al 5.8% di share). Rai3 con Passeggeri Notturni ha raccolto davanti al video 1.354.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4, invece, Quarto Grado totalizza 1.467.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato l’1.9% con 556.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza – Il Meglio di quando si stava Meglio ha catturato l’attenzione di 588.000 spettatori (pari all’1.9% di share).