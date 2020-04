Gemma Galgani sta vivendo un periodo particolarmente delicato, ma grazie all'amica Ida Platano riesce a ritrovare il sorriso

Gemma Galgani, leader incontrastata del trono over di Uomini e Donne, non sta passando un bel momento. Reclusa in casa come tutti gli italiani, la dama torinese è infatti apparsa affranta per essere costretta a passare la quarantena da sola. Per sua fortuna, ad ogni modo, anche a distanza la sua amica Ida Platano non smette di esserle vicina. Le due donne hanno del resto più volte dimostrato la loro grande amicizia, sorta e maturata durante la reciproca partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani: momento difficile

In modo caso, se Ida sta passando questi difficili giorni di quarantena insieme all’amato Riccardo Guarnieri, la dama bianca non ha invece un compagno con cui condividere i momenti di angoscia. Già nelle ultime settimane di messa in onda dello show di Canale 5, la torinese aveva mostrato apertamente il proprio malessere.

Gemma aveva infatti ammesso di sentirsi molto sola a causa dell’assenza di un uomo che si prenda cura di lei. Poco dopo queste confessioni, la vita l’ha però messa ulteriormente alla prova, incrementando il suo senso di solitudine con la suddetta quarantena.





L’unica persona che riesce a tirare su il morale di Gemma Galgani è dunque Ida Platano. Naturalmente le due dame non si possono abbracciare e consolare di persona, ma anche da lontano si sentono con costanza e regolarità. In questo momento così difficile, la dama bresciana ha pertanto mandato all’amica un apprezzato messaggio di conforto, che lei ha subito condiviso in una Instagram Stories.