Nella casa del Grande Fratello Vip Sossio Aruta è stato vittima di un incidente domestico a poche ore dalla finale.

Sossio Aruba è stato vittima di un piccolo incidente domestico al Grande Fratello Vip. Il conto alla rovescia per la finale è iniziato e i concorrenti hanno deciso di preparare una cena a base di pesce, ma l’ex volto di Uomini e Donne si è fatto male senza volerlo.

Sossio Aruta: incidente al GF Vip

Gli inquilini del Grande Fratello Vip hanno deciso di preparare una cena a base di pesce: l’ultima che faranno insieme all’interno della casa, visto che l’8 aprile è atteso il gran finale del programma. Paolo Ciavarro si è cimentato nella preparazione della pasta con le vongole ma Sossio Aruta, che ha messo il peperoncino in pentola, malauguratamente si è toccato gli occhi.





Tra urla di dolore il concorrente è corso in bagno a sciacquarsi, assistito da Antonella Elia che gli ha passato un asciugamano per gli occhi.

Non è la prima volta che Sossio è vittima di qualche buffo incidente nella casa del Grande Fratello Vip: qualche giorno fa, dopo un suo gavettone, lui e Antonella sono scivolati a terra e la concorrente ha battuto la testa. In quel caso un medico aveva accertato che Antonella non avesse riportato danni, e tra lei e Sossio tutto era proseguito come prima.

Nonostante Antonella Elia abbia avuto qualche divergenza con i concorrenti della Casa, stranamente tra lei e l’ex volto di Uomini e Donne i rapporti sarebbero piuttosto pacifici. L’8 aprile i concorrenti dovranno lasciare per sempre la Casa, e sui social già si avvicendano le scommesse sul possibile vincitore di questa quarta edizione dello show.