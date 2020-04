La bella Elodie ha deciso di raccontare la sua quarantena con Marracash, aggiungendo l'episodio con Simona Ventura che la fece arrabbiare

Recentemente intervistata in vista dell’uscita di suoi due nuovi lavori, Elodie Di Patrizi ha deciso di raccontarsi in questo particolare momento di quarantena. La splendida artista si è così confidata a un noto quotidiano nazionale, parlando apertamente della sua convivenza con il fidanzato Marracash nonché della sua carriera professionale. Con un’inaspettata rivelazione, l’ex concorrente di Amici ha anche citato Simona Ventura, che diversi anni fa segnò la fine del suo percorso a X Factor.

Elodie in confidenza

Elodie si trova dunque oggi a vivere la sua quarantena a Milano con il rapper di origini sicule. Il loro è ormai un rapporto solido, che ha donato serenità a entrambi. Ma per lei non è sempre stato tutto rose e fiori. All’inizio, come raccontato dalla diretta interessata, non credeva molto nelle proprie capacità, nonostante avesse avuto la forza di presentarsi a diversi provini per la tv.

"Feci una scommessa con mio padre. Lui diceva che ero brava, io no: quindi sono andata a fare i provini per X Factor nel 2009. E mi presero".





In quell’occasione, per l’appunto, una giovanissima Elodie arrivò fino alla fase degli home visit, dunque a un passo dal live. Poi proprio Simona Ventura, al tempo uno dei giudici del talent, le disse che non ci teneva abbastanza e così fu eliminata. “Mi arrabbiai moltissimo, ma aveva ragione”, ha però sottolineato la musicista, che dopo questo smacco tentò la strada di Amici, che le portò sicuramente più fortuna. Oggi infatti la 29enne romana è una delle cantanti più apprezzate del momento.