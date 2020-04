Antonio Zequila, la frecciatina contro Adriana Volpe: i motivi

Guerra social tra Antonio Zequila e Adriana Volpe: i due ex concorrenti del GF Vip se ne sono dette di tutti i colori.

Le cose tra Adriana Volpe e Antonio Zequila si erano messe male nella casa del Grande Fratello Vip e ora che il programma è finito sono se possibile persino peggiorate. I due concorrenti si sono lanciati frecciatine a colpi di post sui social.

Antonio Zequila contro Adriana Volpe

In una diretta via social Adriana Volpe ha apertamente criticato i modi di Zequila di “lanciare fango” sulle persone attorno a lui, e ha affermato: “Senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto”. A sua volta Zequila ha postato un video della sua partecipazione a Caduta Libera e il suo messaggio sembra proprio indirizzato alla conduttrice.

“C’è chi volta alto e chi crede di volare.

Zequila ha regalato 40 mila euro alla fabbrica del sorriso!”, ha scritto. Insomma, sembra chiaro che tra lui e Adriana Volpe le cose non si siano messe nel verso giusto e del resto – da quanto Zequila aveva confessato di aver avuto in passato un flirt con la conduttrice – i rapporti tra i due si sarebbero da subito deteriorati.

Adriana Volpe in particolare ha criticato il modo che Zequila ha avuto di criticare Sossio all’interno del Gf Vip. Inoltre, quando Zequila è stato eliminato dal programma, se n’è andato quasi senza salutare e ha dichiarato che se avesse vinto Sossio Aruta si sarebbe ritirato per sempre dal mondo TV.