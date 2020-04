Myrta Merlino e Tardelli stanno trascorrendo la quarantena separati, ma approfittano delle commissioni per salutarsi.

Durante l’emergenza Coronavirus Myrta Merlino ha rivelato come starebbe trascorrendo la quarantena insieme ai suoi figli e lontano dal suo compagno, Marco Tardelli. La conduttrice ha anche svelato alcuni particolari su delle loro eventuali e future nozze.

Coronavirus: Myrta Merlino e Tardelli

La conduttrice Myrta Merlino sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in casa, con i suoi figli, che generalmente si trovano all’estero ma che, per una serie di fortunose fatalità, al momento del lock down si trovavano tutti a Roma. La conduttrice è però “lontana” dal suo compagno, Marco Tardelli, che pur abitando nella sua stessa città abiterebbe nel suo appartamento. Nessuno “sgarro” per i due che, una volta scattato il lock down, sono rimasti nelle loro rispettive abitazioni senza incontrarsi, salvo in un caso.

La conduttrice ha rivelato che concorderebbero l’orario a cui andare a fare la spesa così che, almeno in coda e rigosamente indossando la mascherina, potrebbero quantomeno salutarsi a distanza.





“Pur di vederlo approfitto delle commissioni. Ieri dovevo andare in farmacia e gli ho dato appuntamento per strada. Ci siamo incontrati in coda, ma a distanza e con la mascherina. Perché Marco è svizzero dentro. Le regole sono regole e non si sgarra”, ha dichiarato a tal proposito.

La conduttrice ha anche rivelato che l’emergenza le avrebbe mostrato le cose sotto un’altra prospettiva, facendole sognare forse anche le nozze con l’ex calciatore: “Ti viene da pensare: ‘Ho una cosa bella, me la devo tenere stretta”, ha dichiarato. Lei e Marco Tardelli consacreranno davvero il loro amore convolando a nozze?