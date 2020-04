Grave lutto per Gigi Finizio: il messaggio

Con un post via social Gigi Finizio ha annunciato di aver perso sua madre, alla quale ha dedicato un suo tenero post.

Gigi Finizio: il lutto

“Ciao Ma’”, ha scritto Gigi Finizio, annunciando la scomparsa della sua adorata madre. In tanti si sono uniti al suo dolore con messaggi d’affetto e condoglianze e se possibile il momento è reso ancor più tragico per via del fatto che, a causa delle misure imposte per l’emergenza Coronavirus, sono stati vietati anche i funerali.

Nelle settimane precedenti al tragico lutto il cantante – così come molti altri personaggi della musica e dello spettacolo – aveva espresso la propria solidarietà ai parenti delle persone scomparse in piena emergenza Coronavirus e aveva cercato di sensibilizzare la sua platea social rispetto all’emergenza.

Figinio è solo uno dei tanti artisti che hanno scelto di mobilitarsi contro il Coronavirus: Fedez e Chiara Ferragni ad esempio hanno istituito una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele, mentre Giorgio Armani ha ricovertito la produzione di alcune sue fabbriche nella realizzazione di mascherine e camici monouso per i medici degli ospedali. In tanti, attraverso i social, hanno anche tentato di portare solo un po’ d’intrattenimento per i tanti fan che, durante questo momento estremamente difficile, sono costretti a restare in casa per cercare di contenere l’epidemia.