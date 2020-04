Francesco Gabbani ha festeggiato sui social il disco di platino per "Viceversa", il brano arrivato secondo al Festival di Sanremo 2020

Francesco Gabbani ha dato inizio a questa nuova settimana con una notizia davvero eccezionale. Il brano Viceversa, che titola anche al suo ultimo album, è stato infatti insignito del disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). La canzone, come tutti sanno, ha portato il suo interprete a classificarsi al secondo posto del Festival di Sanremo 2o2o, superando nel mentre i settantamila download.

Francesco Gabbani felice e grato

Il musicista toscano ha così voluto festeggiare questo importate riconoscimento pubblicando una foto sui social. In essa, dove appare con il suo solito sorriso smagliante, Francesco indossa una maglia con la scritta: “Platino grazie”. Lo scatto è poi accompagnato da una simpatica didascalia, dove Gabbani ha ringraziato i fan per il meritato traguardo. Intanto, a riprova dell’apprezzamento per il 37enne carrarese, il video del pezzo ha già superato i 34 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In Viceversa Francesco Gabbani ha voluto inneggiare alla condivisione contro l’individualismo, nel tentativo di interpretare a modo suo il complicato rapporto tra il singolo e la collettività.

Nel dettaglio, l’artista toscano ha quindi cercato di fare il punto sull’amore, tentando di trovare nome e forma al sentimento più complesso che esista.