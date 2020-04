Angela Di Iorio ha gettato pesanti ombre su Uomini e Donne e sulla conduzione di Maria De Filippi.

Angela Di Iorio è stata una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, eppure non avrebbe conservato un buon ricordo del suo percorso all’interno del dating show e con un duro sfogo si è scagliata anche contro la conduttrice, Maria De Filippi.

Angela Di Iorio: lo sfogo

Con un inaspettato e durissimo sfogo, Angela Di Iorio si è scagliata contro Uomini e Donne: secondo la dama del trono over il programma sarebbe “pilotato” e molti degli uomini che avrebbero scritto al programma per venire a corteggiarla non sarebbero mai stati chiamati. “Avevano forse paura che io andassi via prima del previsto? Io facevo ascolti”, ha dichiarato la dama nel suo sfogo.





Angela Di Iorio ha gettato pesanti accuse anche contro i volti protagonisti dello show, e in particolare contro Maria De Filippi e Gianni Sperti.

La conduttrice a suo avviso “avrebbe riso mentre lei piangeva” e non avrebbe affatto gradito che lei “si divertirebbe del bullismo di Gianni e Tina verso le anziane”. Sull’opinionista Gianni Sperti ha dichiarato di ritenerlo altezzoso, e ha dichiarato che l’avrebbe offesa ripetutamente.

L’ex dama del trono over ha anche affermato che se le fosse data un’altra occasione per tornare allo show non lo farebbe, e che conserverebbe solo brutti ricordi della sua partecipazione al famoso dating show. Maria De Filippi e il suo team replicheranno alle affermazioni della donna? Per il momento sui social tutto tace e sono in tanti a chiedersi se tra Angela e Uomini e Donne avverrà un chiarimento.