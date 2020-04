Grande paura per Fernanda Lessa e il marito Luca Zocchi: quest'ultimo è infatti rimasto vittima di un incidente domestico

Momenti di vera ansia e paura sono stati quelli vissuti da Fernanda Lessa e dal marito Luca Zocchi durante la notte. Quest’ultimo è infatti rimasto vittima di un serio incidente domestico, tanto da dover far intervenire persino la Croce Rossa a soccorrerlo. L’ex gieffina ha poi aggiornato i suoi fan sull’accaduto, pubblicando un lungo post sul suo profilo Instagram. In esso la modella brasiliana ha spiegato che il suo consorte stava saldando la motocicletta senza utilizzare gli occhiali di protezione, quando qualcosa deve essere andata storta.

Fernanda Lessa preoccupata

Nel post pubblicato da Fernanda si vedono dunque i soccorritori della Croce Rossa in casa sua con tute e maschere anticoronavirus. Nello scatto in questione, tutti i sanitari sono difatti muniti dei dispositivi di protezione, considerata la pandemia in corso.

La paura della coppia è stata dunque tanta, ma fortunatamente tutto è andato a finire bene. Il tempestivo intervento della Croce Rossa, nonostante il difficile periodo che sta vivendo il nostro Paese, è stato certamente determinante. Ecco dunque il post della bella Fernanda Lessa: