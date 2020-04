Andrea Iannone è stato pesantemente criticato dai fan per via di una foto che lo vede su un'auto di lusso del valore di circa 200mila euro

Dopo l’addio a Giulia De Lellis, Andrea Iannone pare si trovi ora in quarantena con la sua nuova fiamma, la bella Cristina Buccino, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Tuttavia quello che ha maggiormente attirato le attenzioni dei fan nelle ultime ore non è la vita privata del pilota di Moto Gp. Si tratta invece di alcuni scatti da lui pubblicati sul suo profilo Instagram, che lo vedono sopra una Mercedes dal costo approssimativo di circa 200mila euro.

Andrea Iannone: l’auto del dissidio

Non ci sarebbe del resto nulla di male, se non fosse per la descrizione comparsa sotto al fatidico post. “Imparando ad apprezzare le cose semplici” sono difatti le parole scritte dall’ex fiamma di Belen Rodriguez, che hanno però fatto indignare fortemente i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Learning to appreciate the simple things 🙏🏼 – #maniac #ai29 Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 26 Apr 2020 alle ore 11:56 PDT

Alla lista dei tanti commenti se ne è aggiunto anche uno di Emis Killa, che è però intervenuto in difesa dell’amico precisando che la didascalia si riferiva al paesaggio e non alla macchina.

Nel mentre, come detto, dopo Giulia De Lellis anche il motociclista sembra aver trovato il modo di voltare pagina. Alcuni, tuttavia, ipotizzano che la sua nuova storia sia solo un modo per fare ingelosire l’influencer romana, a sua volta tornata fra le braccia dell’ex Damante. Quale sarà dunque la verità?