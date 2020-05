Elisabetta Canalis ha sedotto i fan dei social con un sensuale scatto in biancheria intima, e ha fatto il pieno di like.

Elisabetta Canalis ha fatto perdere la testa ai fan dei social sfoggiando un sensuale completino di lingerie in seta rosa e pizzo nero. La foto ha fatto il pieno di like, e in tantissimi hanno fatto i complimenti all’ex velina per il suo fisico scultoreo.

Elisabetta Canalis in lingerie: la foto

Con una sensuale posa e un completino intimo di seta, Elisabetta Canalis ha posato per i fan dei social e in tanti non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti per il suo fisico da urlo e le sue curve da capogiro.

L’ex velina si trova a Los Angeles, città in cui risiede insieme a suo marito Brian Perri e a sua figlia, la piccola Skyler Eva. Come molte altre celebrities di tutto il mondo anche Elisabetta Canalis ha utilizzato i suoi canali ufficiali per invitare i fan a partecipare a delle raccolte fondi per cercare di combattere l’emergenza.

In tanti hanno lodato il suo gesto e si sono uniti alla sua campagna di raccolta per gli ospedali della Sardegna, sua terra natale.





Pur dovendo restare a casa per evitare il più possibile il diffondersi dei contagi, Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan dei social i suoi pomeriggi d’allenamento e i momenti di gioco con sua figlia Skyler, diventata una vera e propria beniamina per i fan dei social. La modella non ha fatto ancora pace con la sua storica amica, Maddalena Corvaglia, con cui non si sarebbe sentita neanche dopo l’inizio della pandemia.