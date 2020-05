Maddalena Corvaglia ha espresso sui social tutta la sua tristezza per una recente perdita: l'annuncio della popolare showgirl salentina

Poche ore fa, Maddalena Corvaglia ha dovuto dire addio a qualcuno che amava tantissimo. L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti perso Saphi, l’amica a quattro zampe che da diversi anni viveva insieme a lei. Tale perdita ha rattristato enormemente anche la figlia della nota showgirl pugliese, a cui evidentemente era molto legata.

Maddalena Corvaglia triste sui social

La 40enne salentina ha così pensato di ricordare la sua amata compagna di vita con alcuni adorabili scatti che la vedono insieme a un carlino femmina, anche lei membro della famiglia. Maddalena Corvaglia è però apparsa su Instagram molto giù di morale, anche perché è come se fosse andata via una parte di sé stessa. Quello della perdita di un animale è del resto un dolore che purtroppo in molti hanno provato. Si tratta infatti di un evento traumatico e drammatico, al pari della dipartita di una persona cara.