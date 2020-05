Prima delle nozze con Diana Spencer Il Principe Carlo avrebbe detto una frase infelice perché costretto a prendere moglie.

Le voci sul matrimonio del Principe Carlo e la compianta ex moglie Diana Spencer sono state tante, e non sempre vere. Dai tentativi di suicidio di lei ai tradimenti, passando per le pressioni che la famiglia Reale avrebbe avuto sui due coniugi, quello tra la Principessa Triste e il Principe del Galles sarebbe stato un matrimonio sbocciato in un clima teso, che portò a l’epilogo a tutti noto.

Carlo costretto a sposare Diana

Sembra che il Principe Carlo, negli anni della sua gioventù, avrebbe subito numerose pressioni da parte della Regina e del Principe Filippo per prendere moglie. Com’è noto Carlo conobbe Diana mentre era impegnato a corteggiare sua sorella, e il matrimonio tra lui e la Principessa fu contornato da scandali e recriminazioni. Sembra che prima di conoscere Diana Spencer a Carlo fu sottoposta una lista di possibili spose e che lui, piuttosto che sceglierne una, avrebbe detto: “Potrei diventare gay”.





I rumor sulla questione sono tanti, e il Principe almeno oggi sembra aver trovato la serenità accanto alla donna che ha sempre desiderato: Camilla Parker Bowles (anche lei sposata all’epoca in cui lui era legato a Diana). Diana Spencer è tragicamente scomparsa nel 1997 e oggi in molti paragonano a lei Meghan Markle, l’attrice e nuora di Lady D che dopo aver subito l’assedio della stampa ha deciso di abbandonare (insieme al marito Harry) i titoli nobiliari. Ad agosto uscirà l’attesa biografia dei due duchi, al cui interno sarebbe affrontato anche il discorso del “Megxit” e il loro rapporto con la Corona.