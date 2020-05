Ambra Lombardo e Kikò Nalli in crisi: “Scelte da rivedere”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno vivendo il loro amore a distanza, ma qualcosa tra i due avrebbe iniziato a scricchiolare.

Dopo le indiscrezioni su una loro presunta rottura Ambra Lombardo e Kikò Nalli sono tornati a farsi vedere insieme, ma ora sembra che starebbero vivendo una profonda crisi. Ad ammetterlo è stata proprio l’ex gieffina, che ha confessato cosa secondo lei non andrebbe ben nel rapporto con l’ex marito di Tina Cipollari.

Ambra Lombardo e Kikò in crisi

Dopo oltre un anno d’amore, Ambra Lombardo e Kikò Nalli sarebbero in crisi: l’ex gieffina ha confessato che il problema starebbe nella “distanza”, dovuta soprattutto al fatto che l’emergenza Coronavirus li starebbe tenendo lontani da ormai diversi mesi. Lei è rimasta a Milano per questioni di lavoro, mentre Kikò Nalli sarebbe a Roma – accanto all’ex moglie Tina e ai loro figli.





Ambra si sarebbe stufata di vivere questo rapporto “platonico” e ha affermato che, quando lei e Kikò si rivedranno, dovranno trovare un nuovo modo per portare avanti la relazione: “Tra me e Kikò il contatto è telefonico, ma non credo che mi basti. La reclusione forzata in casa per la pandemia ci fa vedere solo quello che è utile ed è giusto nelle nostre vite, ma mi stato portando pure a riconsiderare certe scelte”, ha affermato la professoressa.

Mesi fa era circolata la voce che lei e Kikò si fossero lasciati, ma alla fine era stato proprio l’ex marito di Tina Cipollari a smentire la vicenda. I fan sono impazienti di sapere come andranno le cose tra i due, e se presto si rivedranno.