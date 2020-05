Gianluca Vacchi ha rivelato che lui e Sharon Fonseca sono in attesa del loro primo figlio. L'annuncio nel giorno della festa della Mamma.

Nel giorno della festa della Mamma, Mr Enjoy alias Gianluca Vacchi ha sorpreso tutti rivelando che lui e la fidanzata Sharon Fonseca sono in attesa del loro primo figlio. La modella venezuelana, legata a Vacchi da quasi 2 anni, ha 28 anni in meno rispetto all’imprenditore.

Gianluca Vacchi sarà papà: l’annuncio

Non aveva fatto segreto Gianluca Vacchi di voler un giorno diventare padre e, stando a quanto da lui rivelato, Sharon Fonseca sarebbe la donna giusta. I due hanno rivelato più felici che mai di essere in attesa del loro primo figlio: “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. Sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”, ha rivelato l’imprenditore nel suo video.

In tanti hanno fatto i loro auguri a Mr Enjoy e alla splendida modella tra i commenti al post: tra gli amici che hanno accolto con gioia ed entusiasmo l’annuncio anche David Guetta, Andrea Damante e Marco Borriello. “Ti amo tanto”, ha invece scritto la bella modella, legata a Vacchi da quasi 2 anni.

La differenza d’età non ha mai rappresentato un problema per la coppia e Vacchi stesso ha rivelato di voler diventare padre a 50 anni (oggi ne ha 52).