A Uomini e Donne sono nati i primi screzi tra Gemma Galgani e Sirius: il giovane ha infatti ricevuto dei complimenti di troppo da Valentina Autiero

A quanto pare, nuove insidie stanno già condizionando il rapporto appena nato tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias “Sirius”. Secondo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, i due conoscenti si metteranno infatti a litigare a causa di alcune esternazioni della dama Valentina Autiero. Gli spoiler dati dalla stessa trasmissione lasciano intuire che la stessa Maria si accorgerà di alcuni sguardi mandati da Valentina a Nicola. La conduttrice tenterà pertanto di capire meglio quello che sta succedendo, portando così la Autiero ad ammettere di non essere indifferente al fascino del bel marinaio.

Nicola ringrazierà così Valentina per i complimenti ricevuti, innescando però l’ira della dama torinese. Gemma infatti, evidentemente innervosita dalla faccenda, tornerà a sedersi al suo posto nel parterre delle signore. Il ragazzo riuscirà ora a riconquistarla oppure i rapporti con la torinese resteranno tesi?

Uomini e Donne, nuove sorprese

Nel mentre, segnaliamo anche che Maria De Filippi ha informato Giovanna Abate del fatto che alcune dame hanno chiesto di poter conoscere Alessandro Graziani.

Si tratta niente meno che del suo ex corteggiatore, andatosene dal programma solo pochi giorni addietro ma adesso richiamato dalla stessa padrona di casa. Chiaramente la 25enne è rimasta alquanto scioccata di fronte a questa grande novità. Tuttavia non ha potuto fare nulla per impedire all’ex tentatore di intavolare una prima conoscenza con le sue nuove ipotetiche corteggiatrici. Alessandro troverà finalmente l’amore?