È morto Gregory Tyree Boyce, attore di Twilight

Si indaga sulla morte di Gregory Tyree Boyce: l'attore aveva solamente 30 anni, e con lui è scomparsa anche la fidanzata Natalie.

È scomparso a soli 30 anni l’attore Gregory Tyree Boyce, che aveva ricoperto un piccolo ruolo nella saga di film di successo Twilight. Insieme a lui è scomparsa anche la compagna Natalie Adepoju, ma ancora non sono chiari i motivi del decesso.

Morto Gregory Tyree Boyce

Il mondo del cinema piange Gregory Tyree Boyce, giovanissimo attore che aveva ricoperto un ruolo per i film sulla saga dei vampiri Twilight. Il decesso sarebbe avvenuto il 13 maggio ma i corpi sarebbero stati trovati da una persona vicina alla coppia solo qualche giorno più tardi. Ancora non è stato svelato il motivo del decesso di Gregory e della sua fidanzata Natalie, che si trovava con lui nel suo appartamento di Las Vegas. Sembra che a scoprire la tragedia sia stata una parente dell’attore, allarmata dal fatto che la sua macchina fosse ancora parcheggiata difronte all’appartamento mentre l’attore avrebbe dovuto spostarsi quello stesso giorno a Los Angeles, dove spesso si recava per impegni di lavoro e per far visita a sua figlia Alaya (10 anni, nata da una sua precedente relazione).

Anche la sua compagna, Natalie, era madre di un bambino avuto da un’altra relazione.





Per il momento i familiari dei due giovani non hanno svelato i motivi del decesso ma sui social sono già in tanti a piangere la triste scomparsa di Tyree Boyce e della sua Natalie. Boyce aveva raggiunto la popolarità nel 2008 quando aveva preso parte alle riprese di Twilight interpretando Tyler Crowley, uno degli studenti della Forks High School.