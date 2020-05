Harry e Meghan dovranno versare alla Corona inglese ben 18.000 sterline al mese per i prossimi undici anni per Frogmore Cottage

Era stata una richiesta dei sudditi e la Regina Elisabetta lo aveva promesso. Così, alla fine della storia, il conto per Harry e Meghan Markle è davvero arrivato. I duchi del Sussex dovranno infatti risarcire la Corona inglese per le spese sostenute per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove hanno vissuto solo per pochi mesi. I due ex Reali dovranno dunque versare nelle casse dello stato britannico circa due milioni e mezzo di sterline a rate “agevolate”. Si parla nel dettaglio di 18mila sterline al mese per i prossimi undici anni.

Harry e Meghan risarciranno i sudditi

Come riportato da un noto magazine, la somma copre sia le spese del restauro sia quelle di mantenimento della magione. Si tratta insomma di una specie di affitto, che consentirà alla coppia di poter usare liberamente la dimora quando rientrerà in Gran Bretagna.

La scelta di rateizzare la spesa non è però piaciuta alla gran parte dei sudditi della Regina, convinti che l’indipendenza economica di Harry e Meghan posso permettere loro di restituire tutto in un’unica soluzione.





Ricordiamo che dopo aver deciso di allontanarsi da Kensington Palace, i due si erano trasferiti nel lussuoso Frogmore Cottage, non prima però di aver adattato l’intera struttura a loro gusto personale. I lavori erano iniziati alla fine di novembre 2018, per essere poi completati alla fine di marzo del 2019. In quel torno di tempo sono stati rifatti i soffitti, i pavimenti e gli impianti, mentre tutta la casa è stata resa completamente ecofriendly.