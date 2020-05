La Regina Elisabetta sceglie sempre lo stesso modello di borsa da circa mezzo secolo: perché questa sua decisione così particolare?

È evidente che per la Regina Elisabetta se c’è una cosa che non vuole cambiare mai nel corso degli anni è la borsa. Basta del resto osservarla nelle sue uscite pubbliche per rendersi conto di quanto questo oggetto sia per lei molto più che un semplice accessorio. La sovrana del Regno Unito usa infatti da oltre cinquant’anni lo stesso modello di borsa. Si tratta per la precisione di una handbag firmato London Launer, che da oltre mezzo secolo porta con sé nonostante le mode e il cambio delle stagioni.

Regina Elisabetta: stessa immutata borsa

Quella di Queen Elizabeth è dunque l’unica e iconica Launer London, immutata nei decenni salvo rare eccezioni. Quello che poteva cambiare sono stati a volte i manici un po’ più lunghi nonché la vernice al posto della pelle o il colore beige anziché nero. Pare che la sovrana ne ordini cinque pezzi all’anno, per un costo di circa 2000-2500 euro l’uno. Inoltre conserva tali borse come un oracolo, collezionandone nel suo armadio tra le 200 e le 250 unità. Si tratta dunque di un bella eredità per Camilla Shand e Kate Middleton, a patto ovviamente che ne condividano i gusti.

Per la Regina Elisabetta non si tratta quindi di un semplice vezzo. Se così fosse, infatti, cambierebbe modello ogni volta che lo desidera.

Le borse Launer London sono diventate parte integrante della sua vita, vere e proprio estensioni della sua identità, esattamente come i completi monocromatici dallo stile inconfondibile. Lo scrittore Phil Dampier ha persino addirittura dedicato un libro al probabile contenuto della queen’s handbag.