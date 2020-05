Karina Cascella cambia look, i fan: “Sei bellissima”

Karina Cascella ha sedotto i fan dei social con il suo nuovo look: l'opinionista è corsa dal parrucchiere alla fine del lock down.

Con la riapertura dei parrucchieri alla fine dell’emergenza Coronavirus molte celebrities ne hanno approfittato per far dare una sistemata alle proprie chiome. Tra loro c’è anche Karina Cascella, che sui social ha stupito i fan con la sua nuova acconciatura.

Karina Cascella: il cambio look

A sorpresa Karina Cascella ha mostrato ai fan il suo nuovo colore di capelli, un biondo chiarissimo: l’opinionista ha affermato di esser voluta tornare del suo colore base e ha postato lo scatto dopo essersi finalmente recata dal parrucchiere alla fine del lock down per l’emergenza Coronavirus. Lo scatto di Karina Cascella e il suo cambio look hanno ottenuto il pieno di like da parte dei fan.

Karina non è l’unica ad aver approfittato della riapertura per correre dal parrucchiere: come lei anche Ilary Blasi e Benedetta Rossi hanno mostrato ai fan la loro nostalgia del parrucchiere in quarantena, e hanno sfoggiato apertamente la loro ricrescita.

Lo stesso ha fatto Diletta Leotta (che ha avuto un po’ di problemi a farsi la tinta chimica fatta in casa) e Paola Barale, che invece ha spiegato ai fan come si sarebbe tagliata i capelli da sola, aiutata a distanza dal suo hair stylist di fiducia.

Karina Cascella ha rivelato di aver trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus chiusa in casa con la sua famiglia, e sui social ha fatto molte domande ai fan chiedendo loro se avessero – almeno parzialmente – ripreso la loro vita normale.