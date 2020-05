Giorgio Panariello è felicemente fidanzato con Claudia Maria Capellini, modella di 25 anni più giovane di lui nonché somigliante a Belen

Giorgio Panariello è felicemente fidanzato da alcuni anni con la bellissima Claudia Maria Capellini, di ben 25 anni più giovane di lui. La differenza d’età fa inevitabilmente mormorare l’intero mondo del gossip, soprattutto perché la giovane modella vanta un’incredibile somiglianza con Belen Rodriguez. Panariello e la fidanzata, tuttavia, sembrano interessarsi poco ai pettegolezzi, vivendo la loro storia d’amore il più possibile lontano dai riflettori.

Claudia Maria Capellini è nata nel 1985 a Cremona, anche se da molti anni vive a Milano, dove ha frequentato lo Iulm. Adesso lavora come modella e PR in diversi locali del capoluogo meneghino, mentre su Instagram conta un seguito di circa 18.000 follower. La giovane ha conosciuto il comico toscano durante una cena tra amici nel 2017.

Giorgio e Claudia sono tuttavia sempre molto discreti in merito alla loro relazione, non mostrandosi pressoché mai insieme sui social. Lei lo segue ad ogni modo nei suoi spettacoli per l’Italia, ma raramente parlano l’uno dell’altra. Nel novembre 2019, ospite di Mara Venier a Domenica In, Panariello aveva per un attimo disatteso questa loro abitudine, descrivendo il rapporto con la giovane compagna. “Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fortunatamente fino a questo momento abbiamo avuto solo alti. Anche perché lei è più alta […]. Se è famiglia? Possiamo dire di sì […], sto molto bene e sono contento”.