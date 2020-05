Uomini e Donne, nozze in vista per Lorenzo e Claudia?

Lorenzo Riccardi e Claudia Guarnieri hanno deciso di sposarsi? L'indiscrezione circolata sui social è diventata sempre più insistente.

Lorenzo Riccardi e Claudia Guarnieri stanno sognando le nozze? La coppia avrebbe informato i fan di aver preso importanti decisioni per il loro futuro, e secondo i tanti ammiratori che li hanno continuati a seguire fin dall’inizio del loro amore a Uomini e Donne, le nozze potrebbero essere imminenti.

Lorenzo Riccardi e Claudia si sposano?

Smentita la notizia di un bebè in arrivo restano solo le nozze per Lorenzo Riccardi e Claudia Guarnieri di Uomini e Donne: la coppia sui social sembra essere più affiatata che mai, e secondo i fan molto presto i due potrebbero annunciare i fiori d’arancio. Per il momento i due si sono limitati ad andare a convivere, ed è stata la stessa Claudia Guarnieri a rivelare che la scelta della convivenza sarebbe avvenuta in maniera del tutto naturale tra lei e Lorenzo, senza alcun tipo di forzatura.

I due non sono certo i primi che riescano a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi: come loro anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Clarissa Marchese e Federico Gregucci e tanti altri ancora sembrano aver trovato la persona giusta per sé proprio all’interno del programma. Lorenzo e Claudia confermeranno le indiscrezioni a proposito delle loro presunte nozze? Per il momento, via social, i fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli.