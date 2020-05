Alena Seredova massacrata sui social: “È poco igienico”

Alena Seredova è stata pesantemente criticata sui social per via di un post con la piccola Vivienne Charlotte e il cane Sprint

Come ben sappiamo, l’occhio dei fan è sempre molto attento. Così anche l’ultima foto condivisa da Alena Seredova sui social ha ricevuto una sfilza di commenti. La modella ceca è diventata mamma della piccola Vivienne da pochi giorni, tuttavia qualcuno ha già trovato il tempo di criticarla. Il motivo delle accuse sarebbe nello specifico un gesto familiare apparso appunto nel suo ultimo post su Instagram.

Alena Seredova criticata dai fan

Il 18 maggio 2020 Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta di Vivienne Charlotte, nata dal suo attuale compagno Alessandro Nasi. Per genitori e fratelli maggiori l’arrivo in famiglia della piccola è stata una gioia immensa, condivisa appunto online anche con i follower della splendida showgirl. Poche ore fa, come detto, l’ex moglie di Gigi Buffon ha però pubblicato sulla sua pagina Instagram una nuova immagine che vede la neonata nella culla accanto al cane di famiglia Sprint.

La didascalia a corredo dello scatto recita: “Si è innamorato anche lui”.

Visualizza questo post su Instagram Se innamorato anche lui ❤️ #sprint Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 28 Mag 2020 alle ore 1:14 PDT

Il post non è però stato apprezzato da alcuni follower della modella, che hanno criticato la scelta di far avvicinare l’animale alla culla della neonata. Considerando la situazione poco sicura per la piccola, alcuni hanno precisato che il cane possa diventare geloso e quindi pericoloso. “Pericoloso e non igienico”, “Attenta… non si sa mai. Può essere geloso”, sono dunque alcuni dei giudizi che hanno sopraffatto l’attrice ceca, la quale ha però risposto chiaramente alle critiche: “Onestamente conosco bene il mio cane. Secondo te si è fatto un selfie il cane? Ogni cane ha il suo padrone”.