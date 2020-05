Ospite del programma Un Giorno da Pecora Al Bano è ritornato sull'argomento dinosauri.

In collegamento con Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 24 maggio, Al Bano si è reso protagonista di un’affermazione sui dinosauri che ha dato il via ad una serie di battute social in merito.

Le dichiarazioni di Al Bano

“L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge il coronavirus“. Sono queste le parole pronunciate da Al Bano, nel corso della puntata di Domenica In, che hanno scatenato un bel po’ di battute social.

Ospite del programma Un Giorno da Pecora, con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il noto cantante è quindi ritornato sull’argomento e a tal proposito ha dichiarato: “L’uomo esiste ancora? Si. I dinosauri esistono? No. E allora chi ha vinto?“. Ma non solo, Al Bano ha anche svelato il motivo per cui è convinto di questa sua affermazione: “Vent’anni fa andai al museo di Storia Naturale di New York, dove vidi alcune immagini, come quelle dei meteoriti che 65 milioni di anni fa caddero sullo Yucatan.

Ma fecero quel che fecero sullo Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati dinosauri ma di meteoriti non c’è n’è memoria. E poi mi ricordo quest’altra immagine che vidi: il dinosauro e gli uomini di allora che con attrezzi vari lo uccidevano. Questa immagine non l’ho mai cancellata, mi sembrava paradossale ma vera”.





Per poi aggiungere: “Certo non abbiamo testimonianze oculari ma se al museo di Storia Naturale di New York hanno messo un’immagine del genere. Confermo che anche l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”.