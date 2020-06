Caterina Balivo, la gaffe della suocera in diretta tv

Caterina Balivo si è vista costretta a salvare la situazione con ironia dopo una gaffe di sua suocera in diretta tv.

Dopo due anni di onorato servizio Caterina Balivo ha detto per sempre addio alla conduzione di Vieni da Me. In tanti via social hanno chiesto alla conduttrice di tornare presto in tv, e sulla questione è intervenuta anche la suocera Mirella, madre di Guido Maria Brera.

Caterina Balivo: la gaffe della suocera

A Vieni da Me è intervenuta la signora Mirella, suocera di Caterina Balivo. Dopo l’addio della conduttrice allo show – annunciato a mezzo social – in tanti sono rimasti interdetti e le hanno chiesto di ripensarci. Sulla questione è intervenuta proprio la suocera, che in diretta tv si è resa protagonista di una gaffe: “Non mi piacciono questi saluti, sei brava. Hai intervistato dei giganti come Pippo Baudo e Renzo Arbore. È facile intervistare i giganti, ma tu hai reso piacevoli anche certe interviste che ti hanno rifilato…”, ha dichiarato.





La conduttrice ha salvato la situazione interrompendo il collegamento con la solita ironia, e ha affermato che la signora Mirella in diretta sarebbe “pericolosa”. Caterina Balivo non ha spiegato apertamente quali sarebbero i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare la conduzione, ma sembra che l’idea sia maturata negli ultimi mesi di emergenza a causa del Coronavirus.

Più volte la conduttrice ha confessato la sua preoccupazione riguardo ai figli (con cui avrebbe voluto passare più tempo) e ha rivelato che lei e suo marito, Guido Maria Brera, avrebbero deciso di restare in case separate per non rischiare di ammalarsi contemporaneamente, ritrovandosi così senza che uno dei due potesse badare ai figli.