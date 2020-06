Uomini e Donne, fine del trono per Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro torna sui social: il tronista ha messo fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi?

Daniele Dal Moro è tornato sui social, segno che sarebbe ormai giunta al termine la sua esperienza a Uomini e Donne. I tronisti del programma infatti non possono avere contatti attraverso i propri canali social ufficiali per via del regolamento stabilito al momento del loro ingresso al programma.

Daniele Dal Moro: addio a UeD?

Ancora nessuna conferma è stata data al presunto addio di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne, ma sembra chiaro che la sua esperienza nel programma sia ormai definitivamente giunta al termine. Il motivo è stato presto svelato dai fan dei social che hanno notato che Dal Moro abbia riaperto il proprio profilo postando uno scatto in cui avrebbe scritto: “Back in the jungle”. Sui social Dal Moro avrebbe anche aggiunto Martina Nasoni, l’ex gieffina con cui aveva particolarmente legato proprio nella casa più spiata d’Italia.





Per via del regolamento con Uomini e Donne i tronisti non possono condividere contenuti sui social durante la loro partecipazione al programma. Il fatto che Dal Moro sia tornato sui social sembra quindi il chiaro indizio del suo addio al programma. Dopo le disposizioni anti-Coronavirus al centro del trono classico vi è stata Giovanna Abate, alle prese con i corteggiatori conosciuti via chat nel periodo immediatamente successivo alla sospensione per l’emergenza. Nelle prossime puntate verrà svelato perché Dal Moro abbia deciso di lasciare il programma? Ai fan sembra chiaro che non sia stata Maria De Filippi a metterlo alla porta.