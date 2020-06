Jeremias contro De Martino? “Avere non è amore”

Jeremias Rodriguez è rimasto accanto a Belen e sembra che sui social se la stia prendendo con Stefano De Martino.

Da giorni Jeremias Rodriguez continua a scrivere messaggi sui social che sembrano proprio essere indirizzati a suo cognato, Stefano De Martino, che secondo indiscrezioni si sarebbe nuovamente separato dalla showgirl Belen Rodriguez. Stando a quanto rivelato dalla stessa Belen Jeremias le sarebbe stato accanto durante questo periodo complesso.

Jeremias contro De Martino? I messaggi

“Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha scritto Jeremias in uno dei tanti messaggi via social che, nelle ultime settimane, sembrano avere un unico destinatario: forse il marito di sua sorella, Stefano De Martino? Le indiscrezioni su una nuova rottura dai due si sono fatte sempre più insistenti, e la stessa showgirl ha rivelato sui social che starebbe soffrendo e che, in questo momento, Jeremias le starebbe accanto (il fratello l’avrebbe portata in un locale di Milano per distrarla un po’, e lì per caso sarebbe avvenuto l’incontro fortuito con l’ex fidanzato di Belen, Andrea Iannone).





De Martino ha preferito glissare sulle domande a proposito della vicenda, a cui ha risposto soltanto dicendo: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata.” I due spiegheranno se davvero ci sia stata una nuova rottura? Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Belen e il ballerino erano stati fianco a fianco e la showgirl aveva rivelato anche che stessero sognando un secondo figlio insieme.