Dopo il ritiro dei The Kolors Irama, Michele Bravi e Alessio hanno finalmente scelto il quarto finalista per Amici Speciali.

Il quarto finalista ad Amici Speciali

A quanto pare Umberto Gaudino è stato scelto come quarto finalista ad Amici Speciali al posto dei The Kolors. A sorpresa il frontman della band, Stash, aveva annunciato il loro ritiro dalla competizione con un video sui social.

La decisione di Irama, Michele Bravi e Alessio è ricaduta su Umberto Gaudino, ma in tanti via social avevano dimostrato di tifare per Gaia e Giordana. Umberto ha preso parte ad Amici nel 2018, e in tanti sono curiosi di sapere se riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria della finale.

Nonostante la delusione dei fan del programma per il ritiro dei The Kolors in tanti hanno apprezzato l’umiltà di Stash, che ha spiegato i motivi che li avrebbero spinti a rinunciare alla gara: “Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante.

La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”, ha detto nel video. Umberto riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? In tanti sono in trepidante attesa della finale del programma.