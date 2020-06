Chiara Ferragni senza mascherina: è polemica

Chiara Ferragni nell'occhio del ciclone per il suo scatto in un bar: ai fan non è sfuggito un importante dettaglio.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez si sono mossi in prima persona durante l’emergenza Coronavirus con donazioni e appelli social. Ora che il lock down si è concluso e le cose stanno riprendendo con una nuova normalità, l’influencer più famosa d’Italia è finita al centro di una bufera.

Chiara Ferragni senza mascherina: la foto

Come molte altre persone anche Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a riprendere la loro vita con una nuova normalità, affrontando anche qualche passeggiata all’aperto e qualche visita nei locali vicini a casa loro.

L’influencer più famosa di Instagram ha postato uno scatto in cui è ritratta in un bar senza mascherina, e il popolo del web non ha mancato di farglielo notare. “La mascherina è passata di moda?”, ha scritto qualcuno, riprendendo l’influencer per non essersi mostrata attenta alle misure precauzionali anti-covid. Del resto, anche se i dati sull’emergenza sembrerebbero essere incoraggianti, le istituzioni hanno invitato tutti a usare prudenza per evitare una nuova ondata di contagi.





Chiara Ferragni non è l’unica ad essere finita nel mirino degli haters per motivi simili: Manuela Arcuri è stata insultata per aver invitato i suoi parenti a casa per il compleanno del suo bambino, senza rispettare le distanze di sicurezza e senza che nessuno indossasse la mascherina. Stessa cosa per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, che ha invitato i suoi genitori a Pasqua incurante delle misure restrittive.