Aurora è una delle nuove dame al trono over di Maria De Filippi. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Approdata a Uomini e Donne nella stagione 2019/2020, la dama di nome Aurora si è presto allontanata dal trono per via dell’emergenza Coronavirus ed è tornata a far parlare di sé solo qualche settimana fa. Non sono molte le notizie su di lei, ma sembra che abbia già rubato il cuore di Jean Pierre.

Aurora del trono over: chi è

Una delle nuove dame approdate al trono over di Uomini e Donne si chiama Aurora, ed è un’elegante signora che fin dalle sue prime apparizioni nel programma ha attirato le attenzioni di Jean Pierre (che le ha chiesto il suo numero di telefono).

Non si hanno molte notizie della dama, ma sembra che abbia circa 50 anni e che sia originaria della Toscana.





Prima dell’arrivo in studio di Nicola Vivarelli le attenzioni erano interamente catalizzate su Gemma Galgani, e fino a quel momento sembrava che anche Jeanne Pierre fosse interessato unicamente a conquistare la dama torinese. Con l’arrivo di Aurora la situazione ha subito certamente un maggior interesse dei cavaliere presenti in studio nei suoi confronti, cosa che forse non sarà stata particolarmente gradita a Gemma Galgani.

Dopo il blocco del programma per via dell’emergenza Coronavirus Nicola Vivarelli è stato una presenza fissa nello studio di Maria De Filippi, e nonostante le polemiche sulla sua sincerità il giovane cavaliere ha affermato di essere deciso a corteggiare Gemma Galgani fino alla fine. Intanto, sui social, sono spuntati indizi riguardanti una sua fidanzata fuori dal programma.