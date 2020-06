Quali sono i rimpianti sentimentali dei Vip? Alcuni esempi di Celebrities internazionali che hanno ripensato agli errori del passato

Tutti quanti abbiamo avuto dei rimpianti nella nostra vita, soprattutto se parliamo di questioni sentimentali. Quando si tratta di relazioni, infatti, è spesso il tempo a dire la verità, rivelando quelle persone che forse abbiamo lasciato andare ma che invece erano molto probabilmente quelle più affini a noi stessi. Se può forse consolare almeno in parte, sappiate che tali ricordi nostalgici fanno parte anche dei sentimenti dei Vip, anche di quelli più celebri a livello internazionale.

Vip delusi e addolorati

Un esempio su tutti è quello di Jay-Z, che a proposito del tradimento nei confronti di Beyoncé ha ammesso che il dolore causato ad altre persone porta poi a dover fare i conti con sé stessi. Anche l’ambitissimo Brad Pitt ha dichiarato che avrebbe desiderato che il matrimonio con Jennifer Aniston fosse finito in maniera più gentile. Il grande rimpianto di Jada Pinkett Smith è invece quello di aver frequentato Will Smith quanto era ancora sposata. Anche Krister Stewart ha rivelato di essersi pentita di aver tradito il suo ex fidanzato Robert Pattinson con Rupert Sanders, regista di Ghost in the Shell.

Persino la super diva Jennifer Lopez ha ammesso di aver fallito in una cosa: il suo matrimonio con Marc Anthony. Kim Kardascian, al contrario, ha detto di aver voluto conoscere prima Kanye West, mentre Jude Law non avrebbe voluto, col senno di poi, tradire Sienna Miller con la baby sitter della figlia. Molti altri sono ovviamente i pentimenti amorosi delle Celebrities di Hollywood, che si dimostrano in questo non esenti da delusioni e recriminazioni del tutto umane!